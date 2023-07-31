Jurassic deniz kaplumbağasının en eksiksiz fosili bulundu

Bugünün deniz kaplumbağası türlerinin tümü, okyanusun derinliklerinde yüzmelerine imkan sağlayacak uzun, sert yüzgeçlere sahip.

Yeni tanımlanan fosilin uzuvları ise, vücut ölçülerine göre günümüz deniz kaplumbağalarınınkinden daha kalın.

Bilim adamlarının 26 Temmuz'da PLOS One dergisinde bildirdiğine göre, bu daha kısa uzuvlar, Solnhofia Parsonsinin açık okyanus yerine kıyı sularında yüzdüğünü gösteriyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Yerbilimleri bölümünde doktora adayı olan Felix Augustin, "Bu deniz kaplumbağasının fosilleri ilk olarak 1970'lerde keşfedildi, ancak yeni örnek, bu türün en iyi korunmuş örneği. Kafatasının tamamını, tüm kabuğunu ve ayrıca dört tam uzuvunu koruyan ilk Jurassic deniz kaplumbağası" dedi.

Augustin, CNN'e verdiği demeçte, S. parsonsi'nin hayattayken burnundan kuyruğuna yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda olduğunu ve kafasının nispeten büyük olduğunu (10 santimetre) söyledi.

Fosil, 2014 yılında Almanya'nın güneydoğusundaki bir kireçtaşı ocağından, Jura Dönemi'nin (199,6 milyondan 145,5 milyon yıl öncesine) ikinci kısmına ait fosiller açısından zengin bir bölgede çıkarıldı.

Araştırmaya göre burada balıklar, timsahlar ve hatta plesiosaurlar ve ichthyosaurlar gibi deniz sürüngen devlerinin yanı sıra çok sayıda kaplumbağa korunuyor.

Alan, 1950'lerden beri aktif olarak maden ocağı olarak kullanılıyor, ancak burada fosil kazıları yalnızca yaklaşık 20 yıl önce başladı.