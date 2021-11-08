Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Shenzhou-13 uzay aracında ilk uzay yürüyüşü gerçekleşti
Çin'in Shenzhou-13 uzay aracındaki astronotlar, aracın uzay çekirdek modülü ile kenetlenmesinden üç hafta sonra ilk uzay yürüyüşünü tamamladı.
55 yaşındaki görev komutanı Zhai Zhigang, cuma günü saat 18:51'de Tianhe'nin kapağını açtı.
Zhai'ye, Çin'in uzay yürüyüşü yapan ilk kadın astronotu olan 41 yaşındaki astronot Wang Yaping de katıldı.
Astronot Ye Guangfu, çifte çekirdek modülün içinden yardım etti.
CCTV, astornotların 6.5 saat sonra çekirdek modüle geri döndüğünü söyledi.
Shenzhou-13, uzay istasyonunu 2022'nin sonuna kadar tamamlamak için gereken dört mürettebatlı görevden ikincisi.
Eylül ayında sona eren ilk mürettebatlı görev sırasında, diğer üç astronot Tianhe'de 90 gün kaldı.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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