Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da polise bıçaklı saldırı
Fransa'da bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan etkisiz hale getirildi, polis memuru yaralı kurtuldu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'nın güneyindeki Cannes'da bir polis memurunun bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.
Saldırganın etkisiz hale getirildiğini, açıklayan Darmanin, "Bu sabah oraya gidiyorum. Ulusal polise ve Cannes şehrine tüm desteğimi veriyorum." dedi.
Etiketler: Fransa
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