Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'nın güneyindeki Cannes'da bir polis memurunun bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

Saldırganın etkisiz hale getirildiğini, açıklayan Darmanin, "Bu sabah oraya gidiyorum. Ulusal polise ve Cannes şehrine tüm desteğimi veriyorum." dedi.