Azerbaycan, 30 yıla yakın Ermeni işgali altında kalan Karabağ'ı geçen yıl kurtardı.

Hemen ardından bölgede hızlı bir yeniden imar süreci başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ ve Doğu Zengezur'u cennete çevireceğiz. İnsanlar oraya dönecek rahatça topraklarında yaşayacaklar" demişti.

Hayata geçirilen ilk büyük proje, Füzuli Uluslararası Havalimanı oldu.

İşgalden kurtarılan topraklardaki bu ilk uluslararası havalimanı sadece 8 ayda inşa edildi. 26 Ekim'deki açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türk firmaları da faaliyette

Bu süreçte lojistik ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor.

Çalışmalarda Türk firmaları da yer alıyor.

Aliyev, "Türk şirketleri katılıyor bu doğaldır çünkü kardeş ülke olan Türkiye, bütün bizim imar işlemlerimizde faal katılım sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

İmar planları hazırlandı

Ermenistan'ın döşediği mayınlardan temizlenen araziler için imar planları hazırlandı. Amaç, Karabağ'da yaşamın hızlı bir şekilde eski haline dönmesi.

Bölgedeki önemli projelerden biri de Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan otoyol.

Füzuli-Zengilan ve Füzuli-Şuşa otoyolları için çalışmalar başladı.

Bölgede yaklaşık 200 kilometrelik otoyol yapıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısını sağlayacak Zengezur bölgesine uzanan otoyolun inşası da devam ediyor. Karabağ'da 4 yılda bin 338 kilometre yol yapılması planlanıyor.

Demir yolu çalışmaları da başladı. Bakü'den çıkacak tren, Sabirabat istikameti üzerinden Horadiz'e varacak. Yeni demir yolu projesiyle birlikte oradan devam edecek. Zengezur Koridoru üzerinden Nahçıvan'a ulaşacak.