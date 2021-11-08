İşgalden kurtarılan Karabağ yeniden imar ediliyor
Karabağ, yaklaşık 30 yıl süren işgalin sona ermesiyle büyük bir değişim yaşıyor. Bölgedeki imar çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Peki bu süreçte neler yapıldı, neler planlanıyor? Ayrıntılar haberimizde...
Azerbaycan, 30 yıla yakın Ermeni işgali altında kalan Karabağ'ı geçen yıl kurtardı.
Hemen ardından bölgede hızlı bir yeniden imar süreci başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ ve Doğu Zengezur'u cennete çevireceğiz. İnsanlar oraya dönecek rahatça topraklarında yaşayacaklar" demişti.
Hayata geçirilen ilk büyük proje, Füzuli Uluslararası Havalimanı oldu.
İşgalden kurtarılan topraklardaki bu ilk uluslararası havalimanı sadece 8 ayda inşa edildi. 26 Ekim'deki açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Türk firmaları da faaliyette
Bu süreçte lojistik ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor.
Çalışmalarda Türk firmaları da yer alıyor.
Aliyev, "Türk şirketleri katılıyor bu doğaldır çünkü kardeş ülke olan Türkiye, bütün bizim imar işlemlerimizde faal katılım sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
İmar planları hazırlandı
Ermenistan'ın döşediği mayınlardan temizlenen araziler için imar planları hazırlandı. Amaç, Karabağ'da yaşamın hızlı bir şekilde eski haline dönmesi.
Bölgedeki önemli projelerden biri de Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan otoyol.
Füzuli-Zengilan ve Füzuli-Şuşa otoyolları için çalışmalar başladı.
Bölgede yaklaşık 200 kilometrelik otoyol yapıldı.
Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısını sağlayacak Zengezur bölgesine uzanan otoyolun inşası da devam ediyor. Karabağ'da 4 yılda bin 338 kilometre yol yapılması planlanıyor.
Demir yolu çalışmaları da başladı. Bakü'den çıkacak tren, Sabirabat istikameti üzerinden Horadiz'e varacak. Yeni demir yolu projesiyle birlikte oradan devam edecek. Zengezur Koridoru üzerinden Nahçıvan'a ulaşacak.