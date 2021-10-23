14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli atılan Füzuli Uluslararası Havalimanı, 24 saat vardiyalı çalışma ile 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Test uçuşları eylül ayı sonunda başlayan Havalimanı'nın çalışmalarında sona gelindi.

124 Hektar araziye yapılan havalimanında 60 bin metrekare apron alanı bulunuyor ve günde 5 bin yolcu ağırlama kapasitesi bulunan havalimanı 150 araçlık otoparka sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak

Füzuli Havalimanı'nda otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası Sivil Havacılık ve Taşımacılık standartlarına uygun hava trafik kontrol kulesi de yer alıyor.

Hizmete girmesiyle başta Şuşa olmak üzere bölgedeki diğer şehirlere ulaşım kolaylaşacak, bölgenin normalleşmesi için büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Füzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kamera: İlkin Umudov