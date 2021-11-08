Türk SİHA'ları, Azerbaycan ordusunun, 30 yıla yakın süren Ermeni işgaline son vermesinde kilit rol oynadı; savaş sahasında en etkili silahlardan biri oldu.

Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı Silahlı İnsansız Hava Araçları, Karabağ Savaşı'nda dünyanın dikkatini çekti.

3 bin saat görev yaptılar

SİHA'lar 44 gün süren mücadelede tüm cephelerde kullanıldı; en ağır muharebe koşullarında 3 bin saat aralıksız görev yaptı ve 900'e yakın hedefi nokta atışı ile vurdu.

Savaşın en kritik anlarında Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sağladı.

SİHA'lar tarafından savaş dışında bırakılan Ermeni araçlarının toplam maliyeti 1 milyar doları buldu.

Psikolojik etkileri büyük

Türk SİHA'ların psikolojik etkisi de büyük oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Düşmanın stratejik yığınağını Cebrayıl'ın batısındaki stratejik yığınağını yok edince düşman karşı taaruzlar yapmaya kalktı ama taarruzların hepsi zayıf kaldı. Düşman her an vurulabileceğine dair bir güvensizlik yaşadı ve bu güvensizliğin karşılığı da onu buldu."

Dünyada ses getirdi

Karabağ Zaferi'yle birlikte tüm dünya Türk SİHA'larının başarısını konuştu.

Abdullah Ağar, "4'üncü nesil savaş, vekaletler savaşıydı. Karabağ Savaşı da 5'inci nesil savaşa geçişin savaşı. Örneğin SİHA'ların dahil olduğu 12 farklı disiplini kullandı. NATO ülkeleri için en büyük sorun Rus menşeli hava savunma sistemini imha etmektir. Bunu şu ana kadar hiçbir NATO ülkesi yapmadı, bir tek Azerbaycan yaptı." ifadelerini kullandı.

Bu başarının ardından ülkeler savaş stratejilerinde değişikliğe gitti; Türk SİHA'larına talep de arttı.

Haber: Ahmet Çakıcı