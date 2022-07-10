İlk insanların yemek, barınma ihtiyaçları için göç etmesi ile günümüz toplumundaki yolculuk isteği arasında bir bağ olabileceği düşünülüyor.

Dinlenme, farklı kültürleri tanıma, değişik lezzetleri tatma. Her biri seyahat etmeyi cazip hale getiren nedenler arasında.

Peki seyahat etme isteğinin daha farklı sebepleri olabilir mi?

Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre seyahat etme eğilimi genetik.DRD4 adlı gen, insanlarda yolculuk fikrini harekete geçiriyor.

Dopamin keşif arzusunu tetikliyor

Bilim insanları, ilk insanların hayatta kalmak için göç etmesi ile bugünkü seyahat etme arzusunun benzer olduğunu düşünüyor.

Uzmanlara göre yüksek dopaminin oluşturduğu heyecan da keşif arzusunu tetikleyen etmenler arasında.

Fotoğraf: İrem Çöteli