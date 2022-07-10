İnsanlık, atalarımızınkine kıyasla bize daha iyi ilaç, yiyecek ve yaşam koşulları sağlayan gelişmeler sayesinde yaşam beklentisi konusunda büyük yol aldı.

Son yıllarda dünya genelinde 100 yaşını aşan insanların sayısı hızla artıyor. 1990'da 100 yaşına ulaşan insan sayısı sadece 92.000'di.

Birleşmiş Milletler Nüfus Dairesi'ne göre 2021 itibarıyla dünya genelinde 100 yaşın üstündeki insanların sayısı 621 bini aştı. Bu sayının 2030'a kadar bir milyonu geçmesi bekleniyor.

"Uzun yaşamak, iyi yaşamak anlamına gelmeyebilir"

İleri yaştaki insanların kronik hastalıklara yakalanma olasılığı da fazla. Birmingham Üniversitesi'nden hücre biyolojisi uzmanı Prof. "Uzun yaşamak, iyi yaşamak anlamına gelmeyebilir" diyor.

110 yaşında ulaşmak daha da zor

Bilim insanları genetiğin uzun yaşamada büyük bir rolü olabileceğini düşünüyor.

100 ya da 110 yaşını aşmış kişiler yaşlanmaya karşı kendilerini koruyabiliyorlar gibi görünüyor.

Washington Üniversitesi uzmanları bu yüzyıl içinde insanlığın 125 hatta 130'lu yaşları görebileceğini düşünüyor.