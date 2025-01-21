Serbest kalan Filistinli akademisyen buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatına göre 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Bu kişiler arasında yer alan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Birzeit Üniversitesinde öğretim görevlisi 33 yaşındaki Şattara, yaptığı açıklamada, özgürlükleri için ödenen bedel nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

"Özgürlüğün bedeli çok ağır oldu, Gazze halkı bunu canıyla ve evlerinin yıkılmasıyla ödedi. Ama biz bu bedelleri ödemeye hazır bir halkız. " diyen Filistinli akademisyen, Ramallah'ın doğusundaki "Doğu Çiftliği" kasabasında yaşadığını, temmuz ayında İsrail tarafından idari tutukluluk kapsamında kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin gözaltına alındığını anlattı.

Yaklaşık 7 ay aradan sonra serbest kalan Şattara, "Öncelikle Gazze halkının durumu nedeniyle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama Gazze'nin yeniden ayağa kalkacağına ve öncesinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyoruz. Gazze yeniden inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

Şattara, İsrail cezavlerindeki durumlara ilişkin şunları söyledi:

"Hapishanelerdeki şartlar çok kötü. Kaldığımız odadaki herşey elimizden alındı. Kıyafetlerimizden başka hiçbir şey kalmadı. Cezaevindeki diğer Filistinli kadınlar da benzer sıkıntıları yaşıyor. Ama bunlar bizim gücümüzü ve direncimizi daha da artırdı."

Kimsenin kendilerini özgürleştirmesini talep etmediklerini belirten Şattara, "Biz kendimizi kendimiz özgürleştiriyoruz ama tüm dünyadan Filistin davasına adil bir duruş sergilemesini bekliyoruz, fazla bir şey değil." dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Üç aşamadan oluşan ve dün yerel saatle 11.15'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

İsrail'in ateşkesten önce 471 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'de 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.