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Dünya
AA 28.11.2023 14:00

Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Muhammed Nezzal, hapishanede İsrail güçlerinin darbetmesi sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyledi.

Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu

Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde 3 ay önce tutuklanan ve hakkında 6 ay "idari tutukluluk" kararı verilen Nezzal, esir takası mutabakatı kapsamında dördüncü grupta serbest bırakılmasının ardından  konuştu.

İsrail güçlerinden gördüğü işkence nedeniyle vücudunda kırıklarla evine dönen Nezzal, İsrail güçlerinin sürekli koğuşları basıp esirleri darbettiğini dile getirdi.

Nezzal, şöyle konuştu:

"Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu. Bir esir vardı, darp nedeniyle bilincini kaybettikten sonra koğuştan çıkardılar belki de ölmüştür diye düşünüyorum, hakkında bir şey öğrenemedik. İşgal güçleri bize vahşice saldırdı. Bazılarını bilincini kaybedene dek dövdüler, bazıları işkencenin şiddetinden ağlıyordu."

Kendisinin de parmağında kırık, eli ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar olduğunu aktaran Nezzal, hapishanedeki son bir ayının 20 yıl gibi geçtiğini dile getirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

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