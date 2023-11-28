İran'dan UCM'ye, "İsrail'in Filistin'de işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmaması" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, UCM Başkanı Piotr Hofmanski ile Mahkemenin Başsavcısı Kerim Han'a gönderdiği mektupta, İsrailli yetkililerin cezasız kalmasına son verilmesini istedi.

İsrail'in Gazze'de on binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, bu suçların "insanlığa karşı suç ve soykırım" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

UCM'nin bu konudaki tutumunun "yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için test" olarak değerlendirileceği yorumunu yapan Abdullahiyan, "Artık Mahkeme, bazı güçlerin baskılarına ve çıkarlarına karşı direnecek mi yoksa geri çekilip işgalci rejimin gerçekleştirdiği zulümlerin cezasız kalmasına izin mi verecek. Bunun kararını vermesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, UCM'den çifte standarttan kaçınmasını ve Roma Statüsü'nde vurgulanan temel görevine uygun olarak ciddi uluslararası suçların faillerinin cezasız kalmasına izin vermemesinin beklendiğini belirtti.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hastaneleri, okulları, sivil yerleşim yerlerini, Birleşmiş Milletler (BM) ofislerini bombalaması, Filistinlilere yönelik zorunlu tehcir girişimleri ve yasaklı silahları kullanması gibi eylemleri, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından da savaş suçu olarak nitelendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Filistin'e destek mitinginde, "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BM raportörleri de 27 Kasım'da yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim ve sonrasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu.