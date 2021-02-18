Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal toz bulutlarıyla kaplandı
[Fotoğraf: AFP]
Senegal'de başkent Dakar başta olmak üzere ülkenin neredeyse tamamı toz bulutlarıyla kaplandı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Uzmanlar, Dakar'da ince partikül (PM2,5) kirliliği seviyesinin "şiddetli kirlilik/sağlıksız" anlamına gelen 80'e ulaşması sonucu, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve evlerde pencerelerin kapalı tutulması uyarısı yaptı.
Yoğun kirliliğin hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Sağlığı tehdit ediyor
Çöl kumundan 20 kat daha küçük olan ve mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, PM10 yoğunluğunun azami 20, PM2,5 seviyesinin ise 10 olması gerektiğini belirtiyor.
Dakar'da ise ortalama PM10 yoğunluğu 146, PM2,5 seviyesi ise 30 olarak seyrediyor.
Etiketler: Afrika
Son Haberler
- 18:06
- 18:06
- 18:04
- 18:03
- 18:07
Sıradaki Haber
İran, Çinli Sinopharm'dan 250 bin doz aşı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz