Uzmanlar, Dakar'da ince partikül (PM2,5) kirliliği seviyesinin "şiddetli kirlilik/sağlıksız" anlamına gelen 80'e ulaşması sonucu, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve evlerde pencerelerin kapalı tutulması uyarısı yaptı.

Yoğun kirliliğin hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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Sağlığı tehdit ediyor

Çöl kumundan 20 kat daha küçük olan ve mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, PM10 yoğunluğunun azami 20, PM2,5 seviyesinin ise 10 olması gerektiğini belirtiyor.

Dakar'da ise ortalama PM10 yoğunluğu 146, PM2,5 seviyesi ise 30 olarak seyrediyor.