Haber Giriş: Kaynak: DHA
Seçimden bir gün önce doğum yapan kadın oyunu hastaneden kullandı
[Fotoğraf: DHA]
ABD’deki kritik seçimden bir gün önce doğum yapan Megan Walker adlı seçmen, "Hastalar için Oy" adlı uygulamayla hastaneden oy kullandı.
ABD'de önceki gün yapılan 59. başkanlık seçimleri 1900’dan bu yana en yüksek katılım oranına sahip olurken, Pennsylvania’nın Tarentum kentinde yaşayan Megan Walker, seçimden bir gün önce hastanede doğum yaptı.
Walker'ın, "Hastalar için Oy" adlı uygulama sayesinde hastanede oy kullandığı belirtildi.
Walker, yaptığı açıklamada, "Seçim gününden hemen önce doğum yapmak tamamen beklenmedik bir şeydi. Bebeğimiz erken geldi. Seçim önemliydi. İmkan verildi, oyumu hastanede kullandım" dedi.
Sıradaki Haber
Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz