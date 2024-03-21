Scholz: Refah'ta büyük bir saldırıdan yana değiliz

Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede Orta Doğu'nun da konu olacağını belirterek, buradaki konunun orada iyi bir gelişmenin nasıl sağlanabileceğiyle ilgili olacağını ifade etti.

İsrail’in Hamas’a karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu yineleyen Scholz, aynı zamanda oradaki çatışmalarla ilgili gelişmelere endişeyle baktıklarını kaydetti.

"Biz Refah'ta büyük bir saldırıdan yana değiliz. Bunu kendim İsrail'de de vurguladım" diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla da bağlantılı olabilecek uzun süreli bir ateşkesin mümkün olmasını umut ettiğinin altını çizdi.

Scholz, Gazze’ye daha fazla insani yardımın girmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "İsrail hükümetine hedefimizin (günlük) 500 tır ya da eşdeğer teslimata ulaşması gerektiğini söyledim" ifadesini kullandı.

Bunun gemiyle veya havadan indirilerek de sağlanabileceğini, ancak tırlarla yapılmasının en önemli yol olduğunu dile getiren Scholz, “Şu anda ne yapılması gerektiği bizim için çok net; uzun süreli ateşkese ihtiyacımız var. Biz her zaman, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerinde hem kendi ülkesi için hem de hepimiz için uluslararası hukukta yer alan kurallara bağlı kalacağını varsayıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Scholz, zirvede Ukrayna’ya desteğin de önemli bir konu olacağını, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e zirveden güçlü bir mesaj gönderileceğinden emin olduğuna dikkati çeken Scholz, “Putin, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyemeyeceğimize inanıyorsa yanlış hesap yapmış demektir.” dedi.

Scholz, AB’deki diğer ülkelere Ukrayna’ya daha fazla askeri yardımda bulunmaları çağrısında bulunarak, “Biz (Almanya) silah konusunda şimdiye kadar 28 milyar avroluk yardım sağladık ve taahhüt ettik. Bu oldukça fazla. Ancak tüm Avrupa ülkeleri iyi bir katkıda bulunmalı. Gözle görülür bir ilerleme görüyorum. Birlikte destek sağlamak için neler yapabileceğimize bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.