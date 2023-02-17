Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı’nın açılış konuşmasında, ülkesinin Ukrayna'nın kıta Avrupası'ndaki en büyük askeri destekçisi olduğunu belirterek "Almanya'nın Ukrayna’ya desteği uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı." dedi.

Ukrayna'ya gelecekte silah teslimatları konusunda ihtiyatlı olduğunu dile getiren Scholz, Kiev'in savaş uçağı veya uzun menzilli füze "umutları"na yeşil ışık yakmadı.

Ukrayna için verilen destek ile istenmeyen bir gerilimin tırmanmasının önlenmesi arasındaki dengenin korunmaya devam edeceğine dair güvence veren Scholz, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, savaşın erken sonlanmasına katkı sağlayabileceğini savundu.

"Uzun bir savaşa hazırlanmanın akıllıca olduğunu düşünüyorum"

Scholz, "Savaşı (Rusya-Ukrayna savaşı) uzatan silah sevkiyatımız değil. Bunun tersi doğrudur. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin emperyalist hedefine ulaşamayacağını ne kadar erken anlarsa savaşın yakında sona ermesi ve Rus birliklerinin geri çekilmesi şansı o kadar artar." ifadelerini kullandı.

Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının uzun süreceğine inandığını dile getirerek "Uzun bir savaşa hazırlanmanın akıllıca olduğunu düşünüyorum" dedi. Scholz, bu nedenle müttefiklerin gerektiği sürece Ukrayna'yı desteklemeye hazır olmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna’ya yardımın müttefiklerle koordine edilmesi gerektiğini belirten Scholz, "Çünkü birlikte izlediğimiz yol, haritası çıkarılmamış bir araziden geçiyor. Tarihimizde ilk kez, bir nükleer güç burada, Avrupa topraklarında emperyalist bir savaş yürütüyor.” diye konuştu.

Scholz, Ukrayna'ya muharebe tankı teslim edebilen müttefiklerin bunu şimdi yapması gerektiğine işaret ederek Almanya'nın lojistik ve stok ikmali sağlayarak, ayrıca Ukraynalı askerleri eğiterek bu kararı kolaylaştıracağını vurguladı.

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımın geçen yıl 12 milyar euroyu aştığını ve ülkesinin 1 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiğini söyledi.

Ülkesinin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının, yüzde 2’ye yükseltileceğine işaret eden Scholz, Avrupa Birliği'nin savunma sanayisi politikası konusunda stratejik şekilde işbirliği yapması gerektiğini belirtti.