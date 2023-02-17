Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı Twitter hesabından paylaşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının acımasız olduğunu vurguladı.

Nauseda, Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardım etmenin birincil sorumluluk olduğunu belirterek, "Sadece Ukrayna'nın geleceği için değil, aynı zamanda kendi güvenliğimiz ve refahımız için Kiev'e destek olmalıyız. Bu savaşı kazanmak için her zamankinden daha güçlü bir bağ gerekli. Çabalarımızın sinerjisi çok önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun bölgesel savunma planlarına dikkati çeken Nauseda, sürekli karada tatbikat yapılması ve bölgesel hava savunmasının temelden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nauseda, Putin'in yıllardır Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmayı hedeflediğini, Ukrayna'nın bu noktada Rusya için vazgeçilmez bir unsur olduğunu savundu.