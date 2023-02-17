Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden kişiye tazminat ödenecek
Fransa'da mahkeme, bir gösteride polisin attığı patlayıcının isabet etmesi sonucu gözünü kaybeden eski kameraman Joachim Gatti'ye, devletin 105 bin 350 euro ceza ödemesini kararlaştırdı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Montreuil İdare Mahkemesi, Temmuz 2009'da Paris'teki gösteride polisin attığı plastik patlayıcıyla görme yetisini kaybeden Gatti'nin açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme hakimi, polis müdahalesinin, Gatti'nin görme yetisini kaybetmesine yol açtığına ve kalıcı bir engel oluşturduğuna dikkati çekti.
Polis müdahalesinin, Gatti'nin asıl mesleği olan kameramanlığı ve profesyonel anlamda herhangi bir mesleği icra edememesine sebep olduğunu belirten hakim, Fransız devletini 105 bin 350 euro ceza ödemeye mahkum etti.
Mahkeme, olayın faili polise ise 2018'de tecilli 18 ay hapis ve 2 yıl boyunca silah taşımama cezası vermişti.
Etiketler: Fransa
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