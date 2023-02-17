Fransız basınındaki haberlere göre, Montreuil İdare Mahkemesi, Temmuz 2009'da Paris'teki gösteride polisin attığı plastik patlayıcıyla görme yetisini kaybeden Gatti'nin açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme hakimi, polis müdahalesinin, Gatti'nin görme yetisini kaybetmesine yol açtığına ve kalıcı bir engel oluşturduğuna dikkati çekti.

Polis müdahalesinin, Gatti'nin asıl mesleği olan kameramanlığı ve profesyonel anlamda herhangi bir mesleği icra edememesine sebep olduğunu belirten hakim, Fransız devletini 105 bin 350 euro ceza ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, olayın faili polise ise 2018'de tecilli 18 ay hapis ve 2 yıl boyunca silah taşımama cezası vermişti.