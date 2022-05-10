Çekirgelerden en fazla Nuoro bölgesinin etkilendiği, burada 25 bin hektarlık arazide ekinlerin zarar gördüğü açıklandı.

Aynı yerde 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da çekirge istilaları yaşanmıştı.

İtalyan çiftçiler derneği Coldiretti'nin Nuoro biriminin başkanı Leonardo Salis, çiftçilerin aylar süren çalışmalarının heba olduğunu belirterek, böceklerle mücadele için 3 yıl boyunca yetkililere öneri ve şikayette bulunduklarını söyledi.

Salis, “Kendimizi hala çekirge istilasından bahsederken bulduğumuz için şok oluyoruz”. ifadesini kullandı.

Söz konusu çekirge istilası, 2021'de mahsulleri böceklerden zarar gören çiftçilere 2 milyon euro tazminat verilmesinin onaylamasından günler sonra geldi.