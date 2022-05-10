Ülkenin Potosi bölgesindeki bir üniversitede, öğrenci konseyi seçimleri için yüzlerce kişi, kapalı spor salonunda bir araya geldi.

Tartışmaların başlamasının ardından biber gazı patlatılması sonucu izdiham çıktı.

Olayda 4 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Bölge başsavcısı, yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Geçen yıl mart ayında, farklık bir üniversitedeki öğrenci toplantısında korkulukların çökmesi sonucu 12 kişi ölmüştü.