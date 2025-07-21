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Dünya
CNN International 21.07.2025 10:22

Şanslı adam, piyangoda yaptığı hata sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Paul Corcoran adlı bir adam, yaptığı basit bir yanlışlık sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu. Corcoran, 9 Temmuz tarihli Powerball çekilişi için iki farklı bayiiden iki adet kazanan bilet alarak toplam 2 milyon dolar kazandı.

Şanslı adam, piyangoda yaptığı hata sayesinde bir gecede iki kez milyoner oldu

Fitchburg kentinde yaşayan Corcoran, 9 Temmuz’daki çekilişe katılmak için ilk olarak yedi oyunluk çoklu çekiliş bileti satın aldı.

Ancak biletin son çekiliş tarihini yanlış anlayarak bu çekilişe katılamadığını düşündü. Bunun üzerine ilk biletini aldığı yerden sadece 10 dakika uzaklıktaki başka bir bayiden aynı şekilde ikinci bir Powerball bileti daha aldı.

Şans eseri her iki bilet de çekilişte çıkan beş beyaz topu doğru tahmin etti. Böylece Corcoran, her biri 1 milyon dolar değerinde iki kazanan bilete sahip oldu.

Sadece bir sayı ile büyük ikramiyeyi kaçırdı

Corcoran’ın her iki bileti de Powerball numarası olan kırmızı topu (şanslı numara: 5) kaçırdı. Bu nedenle 217 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanamadı; ancak iki adet 1 milyon dolarlık ödül onun oldu.

Massachusetts Eyalet Piyangosu yetkilileri, Corcoran’ın bu sayıları uzun süredir oynadığını açıkladı. Corcoran ise kazancıyla ne yapacağına henüz karar vermediğini belirtti.

Bayiler de ödül kazandı

Kazanan biletlerin alındığı Fitchburg'daki Market Basket süpermarketi ile Leominster’daki Country Farms isimli market, her biri 10 bin dolar ödül alacak. Bu, her iki şehirde de bugüne kadar satılmış ilk 1 milyon dolarlık Powerball bileti oldu.

Powerball’da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292.2 milyonda bir. Bir sonraki çekiliş 21 Temmuz’da yapılacak ve tahmini ikramiye 308 milyon dolar.

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