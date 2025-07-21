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Dünya
AA 21.07.2025 09:07

ABD'de ICE, tüm düzensiz göçmenleri ve işverenlerini hedef alacaklarını belirtti

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Direktör Vekili Todd Lyons, sabıka kaydı olmasa bile ülkede yasa dışı bulunan herkesi gözaltına alacaklarını, aynı zamanda izinsiz işçi çalıştıran şirketlere yönelik sert önlemler alınacağını söyledi.

ABD'de ICE, tüm düzensiz göçmenleri ve işverenlerini hedef alacaklarını belirtti

Lyons, CBS News'ün "Face the Nation" programına verdiği röportajda, ICE operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ICE'nin kaynaklarını öncelikli olarak düzensiz göçmenlere ve ağır suç geçmişi olan kişilere yönelik kullanacağını belirten Lyons, suç kaydı olmayan ancak izinsiz ABD'de yaşayan kişilerin de gözaltına alınacağını dile getirdi.

Lyons, iş yerlerine yönelik denetimlerin süreceğini ve bu tür faaliyetlere yönelik bir yasağın olmadığını, ICE'nin sadece yasa dışı işçileri değil, onları çalıştıran işverenleri de sorumlu tutacağını ifade etti.

CBS'nin ulaştığı ICE verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ICE yaklaşık 150 bin kişiyi sınır dışı etti. Bunların 70 bini trafik veya göçmenlik suçları dolayısıyla sabıka kaydı bulunan kişilerden oluştu.

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ABD Düzensiz Göçmenler Donald Trump
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