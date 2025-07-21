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Dünya
AA 21.07.2025 10:14

OpenAI, ChatGPT Agent’i tanıttı: Web'de gezinip sizin için görev yapacak

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü olan “ChatGPT Agent”i tanıttı. Yeni yapay zeka modeli, yalnızca sohbet etmekle kalmayıp kullanıcılar adına görevleri yerine getirebilen, internette gezinebilen ve çeşitli işlemleri otomatikleştirebilen bir sistem olarak dikkat çekiyor.

OpenAI, ChatGPT Agent’i tanıttı: Web'de gezinip sizin için görev yapacak

OpenAI tarafından bugün düzenlenen kısa bir etkinlikle tanıtılan ChatGPT Agent, artık sadece cevap vermekle sınırlı kalmıyor; kendi bilgisayarı üzerinden görevler üstlenebiliyor, analiz yapabiliyor, kod yazabiliyor ve API bağlantıları kurabiliyor.

Yeni sistem; ChatGPT’nin doğal dil yeteneklerinin yanı sıra OpenAI’ın daha önce geliştirdiği görsel tarayıcı “Operator” ve bilgi sentezi yapan “Deep Research” araçlarını da entegre ediyor.

Web tarayıp kod yazabiliyor

OpenAI’nin açıklamasına göre ChatGPT Agent, şu yetenekleriyle öne çıkıyor:

Web sitelerinde gezinip kullanıcı adına işlem yapabilme

Derinlemesine analiz ve bilgi sentezi

Kendi terminalini açarak kod yazma ve hata ayıklama

Google Drive, Calendar, GitHub gibi platformlarla entegre çalışarak API bağlantıları kurma

Yarış hızlanıyor

OpenAI’nin bu hamlesi, yapay zeka alanında hızla büyüyen “agentic AI” (görev tabanlı yapay zeka) trendine katkı sunuyor. Ancak şirket bu alanda yalnız değil.

Rakiplerinden Perplexity, “Comet” adlı bir tarayıcı tabanlı AI ajanı geliştirirken, Amazon alışveriş odaklı “Buy For Me” ajanlarını, Google ise geçen yıl tanıttığı Gemini 2.0 modeliyle çoklu görev kabiliyetini öne çıkarıyor.

OpenAI’nin yeni hamlesi, yapay zekanın yalnızca bir asistan değil, aktif bir çözüm ortağına dönüşmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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