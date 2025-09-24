Sanchez: Küresel Sumud Filosu'na yardım için yarın askeri gemi göndereceğiz

Sanchez, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki bugünkü oturumun ardından basına açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya (Küresel Sumud Filosu) yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena'dan yola çıkacak." dedi.

İspanyol basını da Sanchez'in duyurusuyla ilgili verdiği haberlerde, bugün İtalya'dan sonra İspanya hükümetinin Küresel Sumud Filosu'na yardım için askeri gemi gönderme kararı aldığını vurguladı.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarının, söz konusu askeri geminin uluslararası sularda faaliyet göstereceğini söylediği belirtildi.

İnsani yardım koridoru açmak ve İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak amacıyla yola çıkan ve 50'den fazla teknenin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na dün gece saatlerinde İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen insansız hava araçları (İHA) ile saldırı yapıldığı bildirilmişti.

Saldırıda en az 13 patlama ve iletişim kesintileri meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.