AA 24.09.2025 20:54

Küresel Kararlılık Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle UCM'ye başvuracak

İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

Küresel Kararlılık Filosu, İsrail'in İHA saldırıları nedeniyle UCM'ye başvuracak

Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Binkadi, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Avukat Binkadi, dün geceki saldırıların ardından İsrail'in tam bir savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Binkadi, Küresel Sumud Filosu'nun hukuk ekibinin, çeşitli saldırıları ve bunlarda kullanılan araçları belgelemek için çalıştığını, bunlar arasında, insansız hava araçlarının sayısı ve türü, gemiler arasındaki iletişimin kesilmesi, atılan bombaların türü ve saldırılar sonucu oluşan hasarın yer aldığını belirtti.

Avukat Binkadi, şu anda kapsamlı bir rapor hazırlandığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini ifade etti.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.

İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi
