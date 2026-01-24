Şam'ın terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu

Suriye'de terör örgütü YPG'ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak'ta verilen 4 günlük süre doldu.

Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye: YPG ateşkes sürecinin uzatıldığı iddialarını yayıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

Terör örgütü YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, ”Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı.” dedi.

Suriye devletinin önerilerine karşı şu ana kadar hiçbir olumlu yanıtın verilmediğini, aksine terör örgütü YPG'nin ateşkes ihlallerini sürekli devam ettirdiğini dile getiren Ahmed, ”Suriye yönetimi, devletin üst düzey pozisyonlarını teklif etti ancak YPG'den henüz bir aday göstermedi.” diye konuştu.

Suriye'nin birliğini ve Suriye halkının haklarını korumak üzere hukuku uygulamak için diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarının altını çizen Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesi ve Suriye yönetimi tarafından sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve dar partizan çıkarlar doğrultusunda ulusal kararı alma gücünün kendilerinden alındığını gösteriyor.”

Suriye ordusu 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye operasyon başlattı

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile terör örgütü YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Terör örgütü YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.