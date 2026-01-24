Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2026 18:17

Terör örgütü YPG'den alınan bölgelerde petrol çıkarılmaya başlandı

Suriye'nin, terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerde petrol çıkarmaya başladığı belirtildi.

Terör örgütü YPG'den alınan bölgelerde petrol çıkarılmaya başlandı

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, yeni kurtarılan bölgelerde teknik ekiplerin petrol çıkarmaya başladığını belirtti.

Çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ahmed, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi.

Gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ve Deyrizor kentlerinde yer alan petrol sahalarının YPG terör örgütünün elinden alınarak Suriye Petrol Şirketi'ne devredilmesinin akabinde başladı.

ETİKETLER
Suriye Petrol PKK/YPG Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler sonlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Trump'tan Kanada'ya 'Çin' tehdidi: Yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak
18:23
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
19:23
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
17:46
Samsun'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
16:57
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler sonlandı
17:17
ABD'de "felaket boyutunda" kar ve buz fırtınası alarmı
YPG’den kurtarılan Rakka...
YPG’den kurtarılan Rakka...
FOTO FOKUS
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ