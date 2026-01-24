Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
AA 24.01.2026 18:24

Trump'tan Kanada'ya 'Çin' tehdidi: Yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump'tan Kanada'ya 'Çin' tehdidi: Yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

Donald Trump ABD Kanada Çin Gümrük Vergisi
