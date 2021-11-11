Salgın kısıtlamaları, Enerjiarzı ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar sorunlar dünyanın büyük ekonomilerinin yüksek enflasyonla boğuşmasına yol açıyor.

Son açıklanan enflasyon rakamları ekonomilerde yaşanan sorunları açıkça ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamlarında, 1990 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı ABD'de, yıllık enflasyon 6,2 olarak ölçüldü. Euro bölgesi ekonomisinin lokomotifi Almanya'da üretim hız kesti, büyüme yavaşladı.

Almanya ekonomisinde yavaşlama



Enflasyon Ekim ayında yüzde 4,5'e yükseldi. Bu oran Alman ekonomisinde 1993’den bu yana görülen en yüksek değer oldu.



2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1’den yüzde 2,7’ye düşürdü. Rusya'da da enflasyon son 5 yılın zirvesini gördü.



Rusya Federal İstatistik Kurumu, ülkede enflasyonun yıllık bazda yüzde 8'in üzerine çıktığını açıkladı.

Ülkede salgının başından beri yaşanan arz ve talep dengesizliği fiyatları tetikledi.

Çin'de ise emlak şirketi Evergrande'nin temerrüde düşüp düşmediği konusundaki belirsizlik sürüyor.



Ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande dolar cinsi tahvillerinin geciken faiz ödemelerini gerçekleştirerek iflas endişelerini bir süreliğine hafiflettiği açıklandı.