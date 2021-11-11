Bir salgını bastırmak için alınan tedbir, insan sağlığını tehdit edecek başka bir krizi tetikledi…

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun aşı olmayı reddeden bin 440 temizlik görevlisini ücretsiz izne yolladı.

Şehirdeki 7 bin 200 temizlik işçisinin yüzde 20'sinin aynı anda izinde olması şehrin dört bir yanında çöp dağlarına neden oldu. O çöpten dağlar git gide şehri sardı. Kentte biriken çöp yığınları insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştı. Açık hava çöplüğüne dönmüş şehirde kent halkı yetkililerin duruma çözüm bulamamasına tepkili.

Başkanı sorumlu tutuyorlar

Ekimin son haftasındaki çöp şikayetleri bir önceki aya göre 10 kat arttı.

New Yorklular ise, çöplerin toplanmamasından aşı olmayan temizlik görevlilerini değil belediye başkanı Blasio'yu sorumlu tutuyor. Sokaklardaki çöp yığınlarından şikayetçi olan halk, sosyal medya hesaplarından çöplerin görüntülerini paylaşarak tepkilerini dile getiriyor.