Yıldız oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürdüğü kaza gündemden düşmüyor.

Yetkililer hala New Mexico'daki sette meydana gelen olayı soruşturuyor.

Ölen görüntü yönetmeni Hutchins'in bir arkadaşı olan baş teknisyen Serge Svetnoy, Alec Baldwin ve ekip üyelerine dava açtı

Los Angeles'ta açılan davada 24 kişinin ismi geçiyor.

Teknisyen silahlar konusunda uyarmış

63 yaşındaki Svetnoy düzenlediği basın toplantısında olaydan birkaç gün önce silahların başıboş olarak yerde durduğunu ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtti.

Svetnoy çekim gününde silah patladığında basınçlı hava gibi hissettiren korkunç bir vınlama hissettiğini iddia etti.

Teknisyen Hutchins'in patlamadan çıkan parçalar tarafından vurulduğunu söyledi.

Silah Bay Baldwin'e verilmeden önce içindeki tüm mermilerin kontrol edilmediği ortaya çıkmıştı.



Ne 63 yaşındaki Bay Baldwin ne de davada adı geçen diğer sanıklar şu ana kadar son gelişmeler hakkında kamuoyuna yorum yapmadı.

Olay sabotaj mı?

Olayın sabotaj olduğu ve Hutchins'e komplo kurulduğu, polis gelmeden önce de sahnenin tahrif edildiği iddialar arasında yer alıyor.

Ancak, Santa Fe ilçe bölge savcısı Mary Carmack-Altwies, müfettişlerin sabotaj konusunda hiçbir kanıtı olmadığını söyledi.