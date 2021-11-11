Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: YouTube Blog
YouTube'dan videoların "beğenilmeme" sayılarını gizleme kararı
[Fotoğraf: AA]
YouTube, platformda paylaşılan videoların beğenilmeme sayılarının artık izleyicilerle paylaşılmayacağını duyurdu.
YouTube'dan yapılan açıklamada, videolardaki "beğenmedim" (dislike) butonunun kaldırılmayacağı ancak "beğenilmeme" sayısının gizleneceği aktarıldı.
Bununla birlikte, içeriğin kaç kişi tarafından beğenilmediği bilgisinin video sahibince görüntülenebileceği kaydedildi.
Kademeli olarak uygulanacak söz konusu adım, içerik üreticilere yönelik saldırgan davranışların azaltılmasını amaçlıyor.
Karara ilişkin açıklamada, içerik üreticilerle izleyiciler arasında "saygılı" bir iletişimin sağlanması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.
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