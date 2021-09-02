Hawaii basınındaki haberlere göre, 24 yaşındaki Amerikan vatandaşı Chole Mrozak, ilaç firması Moderna'yı anımsatan "Maderna" ismiyle düzenlediği sahte aşı kartı nedeniyle birkaç gün gözaltında tutuldu.

Hawaii yerel yönetiminin COVID-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilere şart koştuğu 10 günlük karantina zorunluluğunu aşmak için 23 Ağustos'ta sahte belgeyle Ada'ya giriş yaptığı anlaşılan kadın, tatil dönüşü Hawaii havalimanında polis tarafından yakalandı.

Duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı

Mrozak'ın, Illionis'te yaşamasına rağmen aşı kartında Delaware eyaletinde aşı olduğunun yazması ve harfler üzerinde oynama yapılmış olması polislerin gözünden kaçmadı.

Hawaii'nin COVID-19 acil durum kurallarını ihlal etmek ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlanan genç kadın, duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Hawaii Başsavcılık Departmanı Sözcüsü geçen ay, aşı kartları üzerine oynama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki turistin bir yıla kadar hapis veya 5 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.