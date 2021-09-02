Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Afganistan'da bankacılık sisteminin çökmemesi için Taliban'a getirilen bazı yaptırımları kaldırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Psaki, şu yannıtı verdi:

"Afganistan ile ilgili neler yapılabileceğine bakıyoruz ancak şu anda Taliban'a yaptırımların kaldırılması hiç gündemde yok. Taliban liderlerine yönelik yaptırımları ya da örgütün uluslararası finansal sistemlere erişimlerine getirdiğimiz kısıtlamalarda bir değişiklik yok. Biz Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız, atılacak adımlar konusunda uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde olacağız."

Afganistan'dan ABD'ye tahliye edilenlerin yüzde 77'si Afgan

Afganistan'da kaldığı belirtilen yaklaşık 100-200 ABD vatandaşıyla da yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Psaki, şu anda ABD'nin Afgan hava sahasında kontrolü bulunmadığını söyledi.

Psaki, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen kişiler hakkında, "Afganistan'dan tahliye operasyonumuz kapsamında 17-31 tarihleri arasında ABD'ye 31 bin 107 kişi getirildi. Bunlardan yüzde 14'ü yani 4 bin 446'sı ABD vatandaşı, yüzde 9'u yani 2 bin 785'i yeşil kart sahibi, yüzde 77'si yani 23 bin 876'sı da Özel Göçmen Vizesine başvurmaya hak kazanan Afganlardı." dedi.

ABD'de resmi süreçleri tamamlanana kadar Afgan mültecilerin askeri üslerde bekletildiğine işaret eden Psaki, bu üslerin toplam kapasitesini 50 bine çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.