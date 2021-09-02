Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf'un yanı sıra Türkmen parti yetkilileri ve şehit aileleri katıldı.

Türkmen şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, sinevizyon gösterisi yapıldı ve şehit yakınları tarafından konuşma gerçekleştirildi.

"Türkmenler taraf tutmadı"

Bakan Maruf, 31 Ağustos 1996'da Erbil'deki siyasi partiler arası iç çatışmayı fırsat bilen Baas rejiminin Irak ordusuyla Erbil'e girdiğini belirtti.

Kentteki iç çatışmalarda Türkmenlerin taraf tutmadığını vurgulayan Maruf, buna rağmen 2 Eylül'de Irak ordusunun ITC başta olmak üzere Irak Milli Türkmen Partisi ve Türkmeneli Partisi bürolarına baskın düzenlediğini ve 48 Türkmen yetkiliyi Musul üzerinden Bağdat'a götürdüğünü hatırlattı.

Mahkeme kararı olmadan 48 Türkmen yetkili idam edildi

Türkmen Bakan Maruf, hiçbir mahkeme kararı olmaksızın daha sonra 48 Türkmen yetkilinin idam edildiğini ve şehit olduklarını söyledi.

Türkmen şehitlerin barış ve diyalog yoluyla Türkmen davasına destek için yola çıktıklarını kaydeden Maruf, 2003'e kadar şehitlerin naaşının da verilmediğine dikkati çekti.

Maruf, 2003 sonrası Baas Partisi'nin düşmesinin ardından Türkmen şehitlerinin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini aktardı.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmen kardeşlerimizin hep yanında durduk"

Başkonsolos Karaçay da bu tür acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmen kardeşlerimizin hep yanında durduk, ileride de hep yanlarında duracağımızı ifade etmek istiyorum. Türkmenler, Türkiye ve Irak arasında bir dostluk köprüsü teşkil etmekteler."

Karaçay, Türkmen şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.