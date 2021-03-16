Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen-Bakü seferleri yeniden başlıyor
[Fotoğraf: DHA]
Azerbaycan Hava Yolları'nın alt markası Buta Airways, salgın nedeniyle 14 Mart 2020'de geçici olarak durdurduğu İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü seferlerini yeniden başlattı.
18 Mart'ta başlayacak uçuşlar pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün, karşılıklı olarak gerçekleşecek.
Buta Havayolları, pandemi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bakü’ye haftada 7 gün uçuş gerçekleştiriyordu.
Buta Havayolları, Sabiha Gökçen’den yaptığı uçuşları pandemi nedeniyle durdurma kararı alıp sonrasında yeniden uçma kararı alan 9’uncu yabancı havayolu olma özelliğine sahip.
Etiketler: Hava Yolu
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