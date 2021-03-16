İsrail Eski Eserler Kurumunun açıklamasına göre, radyokarbon tarihleme ile söz konusu metinlerin M.S. 2'nci yüzyıla ait olduğu saptandı.

Eski Ahit'ten Grekçe pasajların yer aldığı yazmaların, Kudüs'ün güneyindeki çölde yapılan kazılar sonucu 60 yıl sonra bulunan ilk yazmalar olduğu belirtildi.

Bunların, 1960'larda yapılan kazılarda 40 kişiye ait kemiklerin bulunduğu, "Korku Mağarası" olarak bilinen yerde bulunan parşömenlerin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Parşömenlerin, M.S. 132-136 yılları arasında Roma İmparatorluğu'na karşı Yahudiler tarafından düzenlenen Bar Kohba İsyanı döneminde mağaraya konulduğu tahmin ediliyor.

Mağara, Kudüs'ün güneyinde Yahudiye Çölü'ndeki ücra bir kanyonda yer alıyor.