AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da tedirginliğe neden oldu.

Çok sayıda ülke AstraZeneca'nın aşınının kullanımını durdurdu. Bu ülkere Letonya'da eklendi. Letonya Sağlık Bakanlığı, aşının askıya alınacağını açıkladı.

Kan pıhtılaşması gibi olası yan etkiler sebebiyle İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan, Almanya ve İtalya aşınının kullanımını durdurdu.

Aşıya dair ülkelerin açıklamaları ve haberler dünyada kaygı seviyesini yükseltti.

DSÖ: Aşının kullanılmaması için hiçbir neden yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söylemişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" dedi.

AstraZeneca sözcüsü: İncelemeler sürüyor

AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon COVID-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.