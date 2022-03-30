Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ülkelerden Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar da her geçen gün genişliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Z harfinin ülkesine yapılan saldırıların sembolü haline geldiğine dikkati çekti. Bu sembolün kamusal alanlarda yasaklanmasını talep etti.

"Z"nin kullanımına tepki büyüyor

Almanya “Z” harfini sembol olarak kullananların yargılanabileceğini duyurdu.

Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletleri bu harfi kullananlara 3 yıl hapis verilebileceğini açıkladı.

İsviçre merkezli Zurich Sigorta da marka değerini korumak gerekçesiyle mavi “Z” harfinden oluşan logosunu değiştirme kararı aldı.

"Rus enerjisine bağımlılık bitmeli"

Avrupa Birliği'nden, "Rusya enerji piyasasından dışlanmalı" mesajı geldi.

Yüksek Temsilci Josep Borrell, birlik için en büyük jeopolitik zorluğun, Rusya'dan enerji bağımsızlığını kazanmak olduğunu belirterek, "Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı petrol ve gaz piyasasından izole etmek, bunu bir an önce yapmalıyız" dedi.

Polonya, Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı aldı

Polonya da Rusya'dan kömür ithalatını engellemek için harekete geçti. Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağı duyuruldu.

İngiltere'de ise bir Rus milyardere ait olan Phi isimli 38 milyon sterlinlik yata el konuldu.

4 ülkeden Rus diplomatlara sınır dışı kararı

Rus diplomatlara yönelik sınır dışı uygulamalarına yenileri eklendi.

Hollanda Rus istihbaratından olduğu gerekçesiyle 17 kişiyi, Belçika aynı gerekçeyle 21 kişiyi sınır dışı etme kararı aldı. İrlanda 4, Çekya da 1 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi.