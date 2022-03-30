Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, KDC'nin Ituri eyaletinde uzun süredir devam eden çatışmalardan dolayı, 1 Ocak 2022’den bu yana, 83 bin kişinin yerinden edildiğini ve 400 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

Ituri’de devam eden çatışmaların endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulanan bildiride, bölgede yardım kuruluşlarının faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı vurgulandı.

3 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

Bildiride, çatışmaların şiddetinin her geçen gün arttığının altı çizilerek, sadece son 2 haftada, Ituri’nin İrumu kentinde 80 sivilin öldürüldüğü bilgisi verildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin Ituri eyaletinde yerinden edildiği belirtilen bildiride, 5 milyon nüfuslu eyalette 3 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

8 yıldır devam eden saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti

Ülkede iki gündür Kongo ordusu ile ülkenin doğusunda bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.