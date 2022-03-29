Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya, Rusya'dan kömür ithalatını engellemek için harekete geçti
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Polonya, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı aldı.
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Rusya'dan kömür ithalatının engellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mueller, Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağını bildirdi.
Polonya'nın 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) bu politikayı benimsemesini bekleyemediğini ifade eden Mueller, Rusya'dan ithal edilen kömürün yarısının evlerde ısınma amacıyla, geri kalanının ise sanayi alanında kullanıldığını aktardı.
Etiketler: Avrupa Birliği Polonya Rusya
Son Haberler
- 01:24
- 01:02
- 00:52
- 00:49
- 00:31
Sıradaki Haber
İsrail'de silahlı saldırı: En az 5 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz