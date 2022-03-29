Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Rusya'dan kömür ithalatının engellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mueller, Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağını bildirdi.

Polonya'nın 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nin (AB) bu politikayı benimsemesini bekleyemediğini ifade eden Mueller, Rusya'dan ithal edilen kömürün yarısının evlerde ısınma amacıyla, geri kalanının ise sanayi alanında kullanıldığını aktardı.