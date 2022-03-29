Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan askeri araçlar üzerinde bulunan Z harfi tepki toplamaya deva ediyor. Bu harf, Rus güçlerin simgesi olarak kabul ediliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Z harfinin ülkesine yapılan saldırıların sembolü haline geldiğine dikkati çekti.

Dünyaya seslenen Kuleba, bu sembolün kamusal alanlarda yasaklanmasını talep etti.

Almanya'dan "Z" harfini kullananlara hapis cezası

Almanya "Z" harfini sembol olarak kullananların yargılanabileceğini duyurdu.

Aşağı Saksonya ve Bavyera eyaletleri bu harfi kullananlara 3 yıl hapis verilebileceğini açıkladı.

İsviçre merkezli Zurich Sigorta da marka değerini korumak gerekçesiyle mavi "Z" harfinden oluşan logosunu değiştirme kararı aldı.

"Putin ve arkadaşları için 'net' bir uyarı"

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlara her gün yenileri ekleniyor.

İngiltere'de ise bir rus milyardere ait olan Phi isimli 38 milyon sterlinlik yata el konuldu.

Bir yarışma için Londra'da bulunduğu açıklanan ve yaklaşık 59 metre uzunluğunda olan yatın sahibi açıklanmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya'nın güç ve servetinin bir simgesini Putin ve arkadaşları için 'net bir uyarıya' dönüştürdük." dedi.

Bloomberg, Decathlon...

Japonya, Rusya'ya pahalı araç, mücevher, sanat eseri gibi lüks ürünlerin ihracatına yasak getirdi. Karar, 5 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg de, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

Bu kapsamda bu iki ülkedeki izleyiciler kanalın verilerine ulaşamayacak.

Avrupa'nın en büyük spor perakende zinciri Fransız Decathlon da tedarik sorunu nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.