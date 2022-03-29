Senato Dış İlişkiler Konseyi liderleri Bob Menendez ve Jim Risch önderliğindeki 12 senatör, Thomas-Greenfield'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

Thomas-Greenfield'a Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için BM Genel Kurulu'na karar tasarısı sunması çağrısı yapılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Apartmanların, hastanelerin ve okulların ayrım gözetmeksizin bombalandığına ve kaçmaya çalışan sivillerin katledildiğine şahit olduk. Rusya ve Vladimir Putin tarafından işlenen suçlar, Rusya hükümetinin insan haklarını korumak gibi bir niyeti olmadığını göstermektedir. Durum bu iken Rusya'nın, misyonu tüm dünyada insan haklarını korumak ve savunmak olan bir kuruluştan yarar sağlaması konusunu düşünmenin zamanı gelmiştir"

Mektupta, BM İnsan Hakları Konseyinin bir üyesinin "geniş çaplı ve sistematik istismarlar yapması durumunda" BM Genel Kurulu üyelerinin 3'te 1'inin oyuyla Konseyden çıkarılabileceği anımsatıldı.