Rus ordusu, Mikolayiv şehrinde bölgesel idare binasını füzeyle hedef aldı.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda binanın yarısının yıkıldığını, valinin makam odasının da isabet aldığını duyurdu.

Binanın vurulma anı kameraya da yansıdı.

"AB binası hedef alındı"

Avrupa Birliği, Mariupol kentindeki ofisinin Rus güçlerince hedef alındığını, bina ve ekipmanın büyük hasar gördüğünü ancak hiçbir misyon üyesinin yaralanmadığını açıkladı.

Rusya, Rivne şehrinde bir yakıt deposunu vurduğunu duyurdu.

Harkiv'de yaralar sarılmaya çalışılıyor

Rus saldırılarından büyük zarar gören Harkiv şehrinde ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kent sakinleri zarar gören kamu binalarını birlikte temizliyor.

[Fotoğraf: AA]

Irpin'de hasar tespit sürüyor

Rus ordusundan tamamen geri alınan Irpin’de de hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şehirde oluşan yıkım havadan görüntülendi.

Sivillerin güvenli şekilde tahliyesi için çalışmalar da devam ediyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya, Mariupol, Harkiv, Çernihiv ve Kiev bölgesindeki şehirlere insani koridorların açılması talebini ilettiklerini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

BM: En az 1179 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler de şimdiye kadar 3 milyon 900 binden fazla Ukraynalı'nın komşu ülkelere geçtiğini duyurdu. Rusya'nın saldırılarında en az 1179 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.

Ukrayna, tespit edilen mayınlardan Rusya'yı sorumlu tuttu

Karadeniz'de tespit edilen deniz mayınları da gündemde.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, mayınların 2022'nin başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini belirterek, deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu.