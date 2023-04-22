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Dünya
Sputnik News 22.04.2023 16:00

Rusya’dan Alman diplomatları sınır dışı etme kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın 30 Rus diplomatı sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.

Rusya’dan Alman diplomatları sınır dışı etme kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, Almanya’nın düşmanca eylemlerine karşılık olarak, Alman diplomatları Rusya’dan sınır dışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde ‘ayna’ niteliğinde bir karar aldı.

Karar, 5 Nisan 2023’te Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya’nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr’e bildirildi” ifadesine yer verildi.

Alman hükümetinin, Rusya’nın Almanya’daki diplomatik misyonlarında çalışan çok sayıda diplomatı sınır dışı etme kararını aldığı anımsatılan açıklamada, “Diplomatik boyutu dahil Rus-Alman ilişkilerinin tüm yapısını meydan okurcasına yok etmeye devam eden Berlin’in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz” dendi.

Focus dergisi, 25 Mart’ta, Almanya’nın, muhbir toplamakla meşgul olduğu iddia edilen 30 Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığını bildirmişti.

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