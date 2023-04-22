Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2023 15:44

ABD'de düzenlenen 2 silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen iki silahlı saldırıda, aralarında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

ABD'de düzenlenen 2 silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan gecesi yaşanan iki silahlı saldırının, art arda düzenlenmeleri nedeniyle birbiriyle bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor.

Devriye Hizmetleri Yardımcı Amiri Andre Wright, düzenlediği basın toplantısında, saldırıların Lebaum Caddesi'nde gerçekleştiğini belirterek yaralılar arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğuna dair raporlar geldiğini kaydetti.

Yaralanan kız çocuğu dahil, 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralıların çoğunun hastaneye kendilerinin gittiğini aktaran Wright, yaşanan kaosun yaralı yakınlarının olay yerine gelmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Wright, nedeni bilinmemesine rağmen olay yerlerinin yakınlığı nedeniyle iki saldırının bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini aktararak "bazı kişilerin gece kendi halinde yürüyen insanlara ateş etmekte bir beis görmediklerinin anlaşıldığını fakat bunun yanlarına kalmayacağını" belirtti.

Polis, görgü tanıklarının, saldırganların muhtemelen siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek ayrım gözetmeksizin ateş açtığını gördüklerini aktardı.

ETİKETLER
ABD Polis
Sıradaki Haber
Filipinler ve Çin dışişleri bakanları Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıkları görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
16:01
Rusya’dan Alman diplomatları sınır dışı etme kararı
16:00
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Saldırılar Türkiye demokrasisine yapılmıştır
16:28
AK Parti ilçe başkanlığı saldırganının ifadesine ulaşıldı
16:02
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
14:58
Filipinler ve Çin dışişleri bakanları Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıkları görüştü
Tac Mahal'de bayram namazı
Tac Mahal'de bayram namazı
FOTO FOKUS
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ