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Dünya
AA 22.04.2023 14:38

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 43 mahkum affedildi

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 43 mahkum affedildi.

Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 43 mahkum affedildi

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, bayram vesilesiyle eyaletin farklı cezaevlerinde çeşitli suçlardan hüküm giyen 43 mahkum hakkında af çıkardı.

Ganduje, affedilen mahkumlara topluma yeniden entegre olduktan sonra iyi davranışlar sergilemeleri çağrısında bulundu.

Ceza İnfaz Kurumu Eyalet Kontrolörü Sulaiman Muhammed İnuwa, valinin yaptığı bu "jestin" cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasına ve huzurlu bir ortamın sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kano Eyaleti Valiliği, ramazanda da 47 mahkum için af çıkarmıştı.

Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çeşitli suçlardan hüküm giyenler için af çıkarılan Kano eyaletinde son 8 yılda yaklaşık 4 bin mahkum affedildi.

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Nijerya Ramazan Bayramı
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