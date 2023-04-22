Meksika-ABD sınırındaki göçmen kampında çadırların ateşe verildiği iddia edildi

Göçmenlerin haklarını savunan Ayudandoles A Triunfar isimli derneğin yöneticisi Gladys Canas açıklamasında, 18-19 Nisan’da ABD’nin Texas eyaletinin Brownsville kenti sınırındaki Meksika şehri Matamoros'ta, Venezuela, Haiti ve Meksikalıların bulunduğu 2 bin kişilik göçmen kampında yangın çıktığını söyledi.

Canas, çadırların üzerine benzin döküldüğünü, yangını çıkaranların kendilerine oradan ayrılmalarını söyleyerek kaçtıklarını iddia etti.

Kampın insan yoğunluğunun az olduğu bir bölümünde meydana gelmesi sonucu ölüm veya önemli bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 25 çadır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ülkede, çetelerin bölgedeki göçmenlerin peşine düştüğü ve topraklarından geçmek için izin karşılığında para talep ettiği öne sürülüyor.

Kampta yaşayan soyadını vermek istemeyen Margarita isimli Meksikalı, çetelerin geçen günlerde nehir sınırından yasa dışı yollardan geçen göçmenleri ve onların rehberlerini tehdit ettiğini ancak geçişlerin devam ettiğini söyledi.

Bunun yanı sıra, Meksika federal hükümeti ile koordineli çalışan devlet kurumu Tamaulipas Göçmen Enstitüsü Müdürü Juan Jose Rodriguez ise yangınlardan çetelerin sorumlu olduğuna dair bilgisi olmadığını belirtti.

Rodriguez yangınları, sınırda sığınma talebinde bulunmaları için sıra numarası almalarını isteyen ABD hükümetinin uygulamasıyla ilgili hayal kırıklığını ifade etmek için göçmenlerin çıkarmış olabileceğini belirtti.

Göçmenler, ABD'ye yasal olarak girmelerine izin veren fakat yaşanan aksaklıklardan ötürü şikayet edilen ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinin (CBP) CBP One uygulamasında günlük 740 başvuru yapabiliyor.

CBP yangınla ilgili açıklamasında, 18 Nisan gecesi Matamoros'taki bir köprünün güney tarafında toplanan yaklaşık 200 göçmenin ABD'ye giden tüm trafiği durdurduğunu ancak 2 saat sonra araç, 4 saat sonra ise insan akışının normal hale geldiğini vurguladı. Açıklamada kamptaki yangına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

27 Mart’taki yangında 40 kişi ölmüştü

Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan yangında 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika Federal Yargı Konseyi, mahkemenin üç Meksikalı göçmenlik görevlisi, bir özel güvenlik görevlisi ve bir Venezuelalı göçmenin, yangında ihmali ve dahli bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmettiğini açıklamıştı.

Tesis içindeki güvenlik kameralarından alınan 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığı sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç gardiyanın dışarıda dolaştığı görülmüştü.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sorumluların "yasalara uygun biçimde" cezalandırılacağını söylemişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak, "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu açıklamıştı.

Meksika, COVID-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.