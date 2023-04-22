Filipinler ve Çin dışişleri bakanları Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıkları görüştü

Çin Gang açıklamasında, "anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünü, bölgede ve dünyada barış ve istikrar için taahhütlerin sürdürülmesini" savunduklarını söyledi.

Manalo ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden ve bölgesel anlaşmazlıklarla ilgili önceki toplantılarda sağlanan gelişmelerden bahsederek buna rağmen halledilmesi gereken çok mesele olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra her iki bakan da açıklamalarında, ABD birliklerinin Filipin topraklarındaki dört yeni üsse erişim sağlaması için genişletilen Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması’ndan (EDCA) bahsetmedi.

İki ülke arasındaki dışişleri bakanı seviyesindeki bu toplantı, ocakta Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmek için Pekin'e yaptığı ziyaretten sonraki en üst düzey temas olarak kayda geçti.

O zamandan bu yana iki ülke arasındaki gerilim, Filipinler'in Çin gemilerinin Filipin sahil güvenlik güçlerine karşı askeri lazer kullandığına dair iddialarının ardından tırmanmaya devam etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.