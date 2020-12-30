Alman Federal Meclisi, 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü. Berlin yönetimi, 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırıda Rus izinin olduğunu iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya karşı tek taraflı yeni bir yaptırım paketi için bu durumu bahane etti. 22 Ekim 2020’de AB Konseyi, iki Rus vatandaşı ve bir Rus firması hakkında yaptırım kararı aldı.

AB'nin yaptırım kararına cevap olarak Rusya topraklarına girmesi yasak olan Alman vatandaşlarının listesini genişletme kararı alındı.

Alman Savunma Bakanlığı sisteminin parçası olan güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının bazı üst düzey yetkilileri ülkeye giriş yasağı listesine dahil edildi.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil olan yetkililerin isimlerine yer verilmedi.