Mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinde rastlandı. Bu türe yakalanan hasta ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.

Colorado Valisi Jared Polis ise Twitter hesabından "Bugün İngiltere'de keşfedilen COVID-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık" açıklamasını yaptı.

Virüse yakalanan 20'li yaşlardaki kişinin seyahat geçmişinin olmadığını anlatan Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını söyledi.

İngiltere'de, COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülkede daha rastlandı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.